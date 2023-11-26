В сектор Газа въехало рекордное число грузовиков с гуманитарной помощью с момента обострения конфликта между ХАМАС и Израилем, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, пишет mk.ru.
Сообщается, что за субботу в Газу въехал 61 автомобиль с продуктами, водой и товарами первой необходимости, а также топливом.
«Еще 200 грузовиков были отправлены из израильской деревни Ницана», - отмечает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, подчеркивая, что приветствует обмен заложниками между сторонами.
Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» сообщило о завершении передачи Красному Кресту 13 израильских заложников и семерых иностранцев. Перед этим израильской стороне уже была передана группа заложников, также из 13 человек, в состав которой вошли женщины и дети. Израиль также освободил очередную партию задержанных палестинцев.
В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) вступило в силу перемирие между армией обороны Израиля и ХАМАС. Согласно условиям перемирия, ежедневно в Газу будут пропускать въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Движение ХАМАС также объявило, что Израиль взял обязательство приостановить полеты авиации на 6 часов, но сообщило, что боевые отряды будут находиться в полной боеготовности.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС удерживает около 215 израильских заложников в секторе Газа, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Дорон Cпилман. Он отметил, что нет информации, кто из них жив.