Оппозиция Молдовы сделала первые шаги для создания единой платформы по борьбе с властью президента республики Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), в скором времени они будут публичными, заявил экс-президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
В начале ноября в Молдове с призывом к объединению выступили различные оппозиционные партии. Экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику предложил всем желающим принять участие во встрече 7 ноября, чтобы "запустить процесс освобождения страны от некомпетентной власти", однако эту дату решено было изменить из-за местных выборов. Бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах анонсировала создание нового общественного объединения - ассоциации "Платформа Молдова", которая будет находиться в оппозиции к действующей власти. Она также призвал оппозицию объединить усилия, передает ria.ru.
"Всегда говорил о том, что я за объединение. И я видел много заявлений о том, что нужно объединяться – от Иона Кику, Ирины Влах, коммунистов. У нас первые контакты уже состоялись. Пока не буду раскрывать деталей, это неправильно по отношению к нашим коллегам, но первые шаги для создания единой платформы оппозиционных сил для борьбы с ПДС и Майей Санду уже были сделаны. Надеюсь, в ближайшие недели увидите конкретные публичные шаги в этом направлении", - заявил Додон на брифинге.
Экс-президент считает, что необходимо объединяться всем, вне зависимости от политического и экономического курса, потому что у всей страны сейчас одна проблема - Майя Санду и ее диктаторский режим.
В Молдове оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.