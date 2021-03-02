Завтра, 28 ноября рынок будет закрыт, а с 29 ноября продолжит свою работу. Пока проводятся подготовительные работы для организации мясомолочной продукции в одном корпусе.
Напомним, сегодня 27 ноября произошел пожар в крытом рынке.
По словам представителя пожарной службы, сигнал о возгорании поступил в 5ч. 33 мин. утра. Пожар тушили 4 расчета, в том числе техника из Тирасполя. По предварительным данным, причина возгорания – замыкание проводки.
Пострадало четыре павильона, прилавки для торговли мясом, а также банкомат.
Как отметила директор Бендерырынокторг Светлана Нахтигаль, основной ущерб крытому корпусу был нанесен от задымления – оплавился кровельный материал.
Глава поручил провести ограничить доступ к пострадавшему объекту, провести уборку и очистку территории, проработать вопрос по реализации мясной продукции в молочном корпусе, передает пресс-служба Госадминистрации города.
«Это важный объект инфраструктуры и необходимо обеспечить его скорейшее функционирование, а также информировать как продавцов, так и покупателей о работе рынка», - сказал Роман Иванченко.
Также глава поручил провести работу с предпринимателями по возмещению нанесенного их имуществу ущерба. В дальнейшем, по его словам, реконструкция рынка продолжится, но изменена последовательность: проведут капремонт здания, а также установят типовые павильоны для предпринимателей. Они будут находиться на балансе предприятия с обеспечением к ним доступа, в том числе для пожарной службы.
В среду рынок планируют открыть, кроме крытой части. Там продолжат восстановительные ремонтные работы.