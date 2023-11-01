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МИД Катара объявил о продлении перемирия в секторе Газа еще на два дня

МИД Катара объявил о продлении перемирия в секторе Газа еще на два дня
Фото: AP Photo/ Mohammed Hajjar

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает ТАСС.

"Государство Катар объявляет, что в рамках продолжающегося посредничества была достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня", - написал аль-Ансари в социальной сети X (ранее Twitter).

Пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаил Хания Тахер ан-Нуну сообщил ТАСС, что сделка будет "действовать на прежних условиях".

  • Вчера, 19:13
  • DTV
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