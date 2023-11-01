Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.
Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает ТАСС.
"Государство Катар объявляет, что в рамках продолжающегося посредничества была достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня", - написал аль-Ансари в социальной сети X (ранее Twitter).
Пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаил Хания Тахер ан-Нуну сообщил ТАСС, что сделка будет "действовать на прежних условиях".