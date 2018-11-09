Министерством внутренних дел Приднестровья утвержден и введен в работу Регламент предоставления МВД ПМР государственной услуги «Оформление и выдача разрешения на временное проживание».
Принятый документ определяет сроки и последовательность исполнения административных процедур, связанных с оформлением и выдачей иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание территориальными подразделениями Управления по вопросам миграции МВД ПМР (уполномоченный орган), а также устанавливает порядок взаимодействия должностных лиц уполномоченного органа и заявителей при предоставлении государственной услуги, пишет newspmr.com.
На выдачу разрешений на временное проживание могут устанавливаться квоты, в случае если количество пребывающих иностранных граждан существенно влияет на экономическое положение и уровень занятости в Приднестровской Молдавской Республике.
Без учета квоты разрешение на временное проживание выдается заявителю: - родившемуся на территории, входящей в состав ПМР; - признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособного сына или дочь, состоящих в гражданстве ПМР; - имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве ПМР; - состоящему в браке с гражданином ПМР, имеющим место жительства в ПМР; - осуществившему инвестиции в ПМР в установленном размере; - имеющему ребенка, состоящего в гражданстве ПМР; - имеющему сына или дочь, достигших возраста 18 лет, состоящих в гражданстве ПМР и решением суда, вступившим в законную силу, признанных недееспособными либо ограниченными в дееспособности; - не достигшему возраста 18 лет, получающему разрешение на временное проживание совместно с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) – иностранным гражданином; - не достигшему возраста 18 лет, получающему разрешение на временное проживание по заявлению усыновителя, опекуна, попечителя – гражданина ПМР; - достигшему возраста 18 лет, в соответствии с законодательством иностранного государства или ПМР признанному недееспособным либо ограниченным в дееспособности, получающему разрешение на временное проживание совместно с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) – иностранным гражданином; - достигшему возраста 18 лет, в соответствии с законодательством иностранного государства или ПМР признанному недееспособным либо ограниченным в дееспособности, получающему разрешение на временное проживание по заявлению усыновителя, опекуна, попечителя – гражданина ПМР; - являющемуся собственником жилого помещения, находящегося на территории ПМР; - являющемуся членом семьи собственника жилого помещения, находящегося на территории ПМР; - в иных случаях, предусмотренных законодательными актами ПМР.
От имени несовершеннолетних заявителей, а также признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности, обратится за предоставлением государственной услуги могут родители (усыновители, опекуны, попечители).
Результатами предоставления государственной услуги являются: - выдача разрешения на временное проживание; - продление разрешения на временное проживание; - выдача разрешения на временное проживание в связи с утерей или порчей; - уведомление с указанием номера и даты принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня приема заявления со всеми необходимыми документами. Срок исчисления начинается со дня регистрации заявления и предоставления необходимых документов. Если последний день приходится на выходной или праздничный день, то дата окончания срока переносится на рабочий день, следующий за нерабочим днем.
За выдачу или продление разрешения на временное проживание взимается госпошлина, в размере 4 РУ МЗП.