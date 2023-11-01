В ходе заседания Правительства первый вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник обозначил необходимость продолжить оказывать ряд мер господдержки приднестровским предприятиям и организациям, чтобы минимизировать негативные последствия для социально-экономической сферы республики, сообщается на сайте министерства.
В отношении таможенного регулирования речь шла:
— об увеличении срока действия таможенной процедуры временного ввоза для декларанта на более длительный срок, но не более чем на пять лет.
— о снижении ставки сбора за таможенное оформления товаров, перевозимых из России, Беларуси, Казахстана, Украины. А также товаров, перемещаемых организациями легкой промышленности с долей собственного производства продукции не менее 50%; юрлиц, занятых в металлургической промышленности, которые экспортируют собственную продукцию, с численностью работников более 1 000 человек; химической промышленности с численностью работников более 500 человек и организаций электротехнической промышленности.
— о предоставление возможности отсрочек или рассрочек уплаты таможенных платежей без взимания процентов.
«Эти изменения в связи со сложившейся текущей ситуацией касаются поддержки металлургического завода, а также столкнувшихся с неожиданной блокировкой со стороны Молдовы предприятий химической и электротехнической промышленностей, а именно «Электромаша», «Молдавизолита», которые нуждаются в текущем моменте в поддержке», — отметил Сергей Оболоник.
Инициатива была единогласно поддержана всеми членами Правительства. В ближайшее время документ рассмотрят в Верховном Совете парламентарии.