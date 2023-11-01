Румынский парламент 28 ноября утвердил резолюцию о европейской перспективе Республики Молдова, Украины и Грузии. Документ на подпись представили объединенные офисы Палаты депутатов и Сената Румынии, передает nokta.md.
Проект резолюции предложил сенатор от Социал-демократической партии Румынии Титус Корлэцян. В тексте оценивается прогресс стран-кандидатов в ЕС, в том числе — Молдовы, Украины и Грузии (в качестве «перспективного кандидата»). Резолюция оценивает состояние текущих и будущих «европейских» реформ в каждой из стран.
Республику Молдова Румыния будет поддерживать и в двустороннем формате, и через международные организации, уточняется в документе. Резолюция в парламенте получила 290 голосов «за», один — «против» и четыре — «воздерживаются».
8 ноября Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Молдовы, Украины в ЕС и предоставить Грузии статус кандидата на вступление в блок. Окончательное решение о начале переговоров должны принять лидеры стран-членов Евросоюза на заседании 14-15 декабря.