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В Приднестровье 2024-й объявлен Годом семейных ценностей

В Приднестровье 2024-й объявлен Годом семейных ценностей
Фото: открытые источники

Президент ПМР Вадим Красносельский подписал сегодня указ об объявлении грядущего 2024-го Годом семейных ценностей.

«Как бы ни менялся мир, что бы ни происходило вокруг, какие бы взгляды, принципы, нормы ни пытались навязать извне, истинными для нас остаются ценности, на которых воспитаны многие поколения наших предков. В первую очередь семейные. Это неизменно. В этом сила большой многонациональной приднестровской семьи. Сегодня подписал указ об объявлении грядущего 2024-го Годом семейных ценностей», - написал в своем телеграм-канале Президент ПМР Вадим Красносельский.

В Приднестровье 2024-й объявлен Годом семейных ценностей
В Приднестровье 2024-й объявлен Годом семейных ценностей
  • Сегодня, 19:03
  • DTV
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