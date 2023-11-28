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Энергетический кризис в Европе сочли завершившимся

Энергетический кризис в Европе сочли завершившимся
Фото: Shutterstock

Энергетический кризис в Европе, который продолжался с середины 2021 года, можно считать завершившимся. Такое мнение высказал старший аналитик Reuters по нефти и энергетике Джон Кемп в колонке, опубликованной на сайте агентства, пишет gazeta.ru.

Аналитик уточнил, что за два года цены на нефть, уголь и газ в Европе резко подскочили и даже обновляли рекордные отметки, что повлияло на промышленность и потребление домохозяйств в союзе. А дефицит энергоресурсов, который наблюдался в процессе выхода из пандемии коронавируса, усилился после начала спецоперации России на Украине и введения Западом санкций против Москвы.

Но уже к концу этого года острая фаза кризиса в Европе подошла к концу, считает Кемп. Цены на энергоносители сейчас выглядят комфортными для еврозоны и с учетом инфляции вернулись к долгосрочным средним значениям, пишет аналитик. Накопленные запасы топлива, как и уровень добычи, не вызывают опасений, заключил эксперт.

Кемп не исключил новых потрясений на энергетическом рынке Европы в будущем. Но с действующим вооруженным конфликтом и пандемией они связаны не будут, уверен аналитик. Главная задача для Европы сейчас — добиться дальнейшего снижения цен на газ, но кризисной ситуацию уже не назвать. заключил Кемп.

Биржевые цены на газ в Европе падают третий день подряд: во вторник на торгах лондонской биржи ICE они снизились на 2%, до $485 за тысячу кубометров. А цена барреля эталонной североморской марки Brent составила $80,50.
  • Сегодня, 19:13
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