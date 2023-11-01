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Одобрен проект плана реформ для вступления Украины в НАТО

Одобрен проект плана реформ для вступления Украины в НАТО
фото: Picture Alliance / Photothek / TASS

Комиссия по европейской и евроатлантической интеграции одобрила проект адаптированной Годовой национальной программы (ГНП) на 2024 год – документ, определяющий критерии соответствия Украины членству в НАТО. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что цель адаптированной Годовой национальной программы – подготовка Украины к членству в НАТО, причем изменения в ГНП были сделаны с учетом полномасштабного вторжения России, пишет korrespondent.net

Проект программы содержит пять основных разделов: политические и экономические вопросы, оборонные и военные вопросы, ресурсные вопросы, вопросы безопасности и правовые вопросы. Политическая составляющая согласована с обязательствами Киева по вступлению в Европейский Союз.

В правительстве добавили, что проект адаптированной ГНП будет представлен 29 ноября на заседании Совета Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел.

Как сообщалось, бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен выступил с предложением, что Украину можно было бы принять в НАТО, но "не расширять гарантии коллективной самообороны" на территорию, находящуюся под оккупацией России.

В октябре-ноябре 2023 года в Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины были введены еще четыре стандарта НАТО. Об этом сообщает Минобороны.

Среди введенных стандартов:

Образование и подготовка по проведению операций в урбанизированной среде (осуществление стандартизированной подготовки при подготовке к ведению боевых действий в крупных населенных пунктах)

Тактика, методы и процедуры воздушно-десантных операций НАТО (обеспечение командиров и их штабов руководством по планированию, координации и выполнению воздушно-десантных операций)

Проведение сухопутных тактических действий (обеспечение руководством планирования и выполнения мероприятий и задач по стабилизации обстановки, которые могут возникать в рамках любой операции и в рамках любой кампании)

Воздушные и космические операции (касается общей доктрины, на основе которой могут быть сформулированы стандартные процедуры применения возможностей действий в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций).

Также сообщается, что в настоящее время в Минобороны и ВСУ введено 280 стандартов НАТО: 174 - в рамках Целей партнерства Украина - НАТО (первоочередные стандарты НАТО); 106 - так называемых "инициационных", которые внедряются Украиной вне Целей партнерства.

В Минобороны отметили, что всего в Альянсе существует 1135 стандартов - то есть, в Минобороны и ВСУ уже введена четверть от общего количества (24,6%).

Еще в феврале 2023 года насчитывалось только 77 стандартов, введенных в рамках Целей партнерства, но полномасштабная война не остановила процесс интеграции Украины в Североатлантическое пространство.

  • Сегодня, 09:53
  • DTV
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