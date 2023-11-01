Молдаване и украинцы организовали масштабное подпольное производство алкоголя: в Винницкой области полицейские изъяли у дельцов более 20 тонн подакцизной продукции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области Украины, передает mybusiness.md
При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении трем гражданам Украины и пяти гражданам Республики Молдова в незаконном приобретении, хранении и сбыте незаконно изготовленных алкогольных напитков, - говорится в сообщении.
По данным следствия, напитки незаконно производили в подпольных цехах и в дальнейшем реализовывали через интернет-платформы по всей Украине под видом известных мировых брендов алкоголя.
Дельцы арендовали несколько помещений на территории Могилева-Подольского. Часть из них использовали в качестве подпольных цехов по производству алкогольной продукции, остальные – как склады для хранения. Все помещения находились под круглосуточной охраной и обустроены камерами видеонаблюдения.
Как отмечают украинские правоохранители, с целью предотвращения их разоблачения фигуранты использовали рации вместо телефонов и средства для глушения сигнала, также постоянно меняли сим-карты.
Доставку розничным покупателям осуществляли через почтовые отделения, а оптовики либо самостоятельно забирали продукцию, либо фигуранты доставляли ее своими грузовиками к заказчикам.
По установленным адресам в Винницкой области провели более 60 санкционированных обысков, в ходе которых изъяли 15 тыс. литров готового к реализации алкоголя и более 5 тыс. литров спирта.
Кроме того, изъяли тару для упаковки контрафактной продукции: 45 тыс. коробок типа «тетрапак», 1000 стеклянных бутылок, 5000 полиэтиленовых бутылок и найдены крупногабаритные емкости (от 200 до 1000 литров) для хранения сырья, что свидетельствует о масштабе бизнеса.
У участников группы найдено 23 мобильных телефона, 40 банковских карт, 20 сим-карт разных операторов, радиостанции, рации, зарядные станции к ним и сопутствующие предметы.
Еще изъяли 5000 долларов, 3305 евро, 22000 грн и черновые записи ведения «бизнеса», а также три транспортных средства, которые использовались дельцами в преступной деятельности.