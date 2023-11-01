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Граждане Молдовы наладили в Украине подделку мировых алкогольных брендов

Граждане Молдовы наладили в Украине подделку мировых алкогольных брендов
фото-коллаж Point.md

Молдаване и украинцы организовали масштабное подпольное производство алкоголя: в Винницкой области полицейские изъяли у дельцов более 20 тонн подакцизной продукции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области Украины, передает mybusiness.md

При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении трем гражданам Украины и пяти гражданам Республики Молдова в незаконном приобретении, хранении и сбыте незаконно изготовленных алкогольных напитков, - говорится в сообщении.

По данным следствия, напитки незаконно производили в подпольных цехах и в дальнейшем реализовывали через интернет-платформы по всей Украине под видом известных мировых брендов алкоголя.

Дельцы арендовали несколько помещений на территории Могилева-Подольского. Часть из них использовали в качестве подпольных цехов по производству алкогольной продукции, остальные – как склады для хранения. Все помещения находились под круглосуточной охраной и обустроены камерами видеонаблюдения.

Как отмечают украинские правоохранители, с целью предотвращения их разоблачения фигуранты использовали рации вместо телефонов и средства для глушения сигнала, также постоянно меняли сим-карты.

Доставку розничным покупателям осуществляли через почтовые отделения, а оптовики либо самостоятельно забирали продукцию, либо фигуранты доставляли ее своими грузовиками к заказчикам.

По установленным адресам в Винницкой области провели более 60 санкционированных обысков, в ходе которых изъяли 15 тыс. литров готового к реализации алкоголя и более 5 тыс. литров спирта.

Кроме того, изъяли тару для упаковки контрафактной продукции: 45 тыс. коробок типа «тетрапак», 1000 стеклянных бутылок, 5000 полиэтиленовых бутылок и найдены крупногабаритные емкости (от 200 до 1000 литров) для хранения сырья, что свидетельствует о масштабе бизнеса.

У участников группы найдено 23 мобильных телефона, 40 банковских карт, 20 сим-карт разных операторов, радиостанции, рации, зарядные станции к ним и сопутствующие предметы.

Еще изъяли 5000 долларов, 3305 евро, 22000 грн и черновые записи ведения «бизнеса», а также три транспортных средства, которые использовались дельцами в преступной деятельности.

  • Сегодня, 11:09
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