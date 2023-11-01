В Рыбнице появились пешеходные светильники. На аварийно опасных переходах установили светодиодную подсветку. Зебра теперь залита красным светом. Это своеобразная стоп-линия для водителей, сообщает novostipmr со ссылкой на Первый Приднестровский телеканал. Теперь сам переход и пешеходов хорошо видно в любую погоду.
«Водитель отчетливо видит пешехода и ведет себя настороженно. Красная полоса его настраивает. На пешехода попадает поток лучей красных светодиодных фонарей и его очень хорошо видно, особенно в ночное время в условиях недостаточной видимости», - поясняют в ГАИ.
Первыми пешеходные светильники установили металлурги в районе 1-й и 2-й проходной завода.
Красные светодиоды есть и на перекрестке Кирова-Гвардейская, Титова-Маяковского и в районе школы № 9.
Стоит отметить, что такие пешеходные светильники есть во многих странах мира. Светильники на переходах планируют установить на улице Вальченко, у рынка «Фиона» и напротив «Хайтека». Но это уже в следующем году.