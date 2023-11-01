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В Рыбнице появились пешеходные светильники

В Рыбнице появились пешеходные светильники
фото: novostipmr

В Рыбнице появились пешеходные светильники. На аварийно опасных переходах установили светодиодную подсветку. Зебра теперь залита красным светом. Это своеобразная стоп-линия для водителей, сообщает novostipmr со ссылкой на Первый Приднестровский телеканал. Теперь сам переход и пешеходов хорошо видно в любую погоду.

«Водитель отчетливо видит пешехода и ведет себя настороженно. Красная полоса его настраивает. На пешехода попадает поток лучей красных светодиодных фонарей и его очень хорошо видно, особенно в ночное время в условиях недостаточной видимости», - поясняют в ГАИ.

Первыми пешеходные светильники установили металлурги в районе 1-й и 2-й проходной завода.

Красные светодиоды есть и на перекрестке Кирова-Гвардейская, Титова-Маяковского и в районе школы № 9.

Стоит отметить, что такие пешеходные светильники есть во многих странах мира. Светильники на переходах планируют установить на улице Вальченко, у рынка «Фиона» и напротив «Хайтека». Но это уже в следующем году.
  • Сегодня, 11:17
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