Российские страховые пенсии по старости с 1 января 2024 года вырастут на 7,5%. Это решение коснется более 32 миллионов граждан России. Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета на будущий год. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей.
Соответствующий закон накануне подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин, информирует NewsPMR.Com
Согласно подписанному документу, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля, а размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости – на 1 631 рубль.
Таким образом, законодательное изменение предусматривает увеличение средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей.
Военные пенсии
Кроме того, с 1 октября 2024 года в России вырастут военные пенсии – на 4,5%, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В сопроводительном документе отмечается, что с 1 января 2012 года денежное довольствие учитывалось при исчислении пенсии в размере 54% и с 1 января 2013 года ежегодно увеличивалось на 2% до достижения 100%.
Таким образом, с 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32 %, имея ввиду увеличение «военных пенсий» на 4,5 процента.
Помимо военнослужащих, закон распространяется на граждан, проходящих службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.
МРОТ
Повышение также коснется минимального размера оплаты труда. МРОТ в 2024 году вырастет на 18,5 процентов. С начала следующего года минимальный размер оплаты труда в России установлен на уровне 19 242 рублей в месяц. Сейчас МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц. Таким образом, в следующем году он вырастет на три тысячи рублей.
Данное изменение будет способствовать обеспечению повышения заработной платы порядка 4,8 миллиона работников Российской Федерации.