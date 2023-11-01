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В Минсельхозприроды подвели итоги сезона

В Минсельхозприроды подвели итоги сезона
фото: novostipmr

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в этом году приднестровским аграриям удалось получить неплохие урожаи. Об этом в программе «В центре внимания» на Радио 1 сказал министр сельского хозяйства и природных ресурсов Олег Дилигул, сообщает novostipmr

Он напомнил, что прошлая осень, когда сеяли озимые культуры, была очень засушливой. Хоть и поздно, но всё-таки пошедшие в декабре-январе дожди ситуацию немного выровняли. Озимые взошли, а благодаря обильным весенним осадкам нормально развились.

«По озимой пшенице собран неплохой урожай 338 тысяч тонн со средней урожайностью 43 ц/га. Это, конечно, не рекорд, как было в предыдущем году, но достойный урожай, который обеспечивает и продовольственную безопасность республики, и экспортный потенциал. По озимому ячменю средняя урожайность была на уровне 39 ц/га», – отметил Олег Дилигул.

Что касается овощей, то и они уже почти полностью собраны. Картофель, лук, свекла, морковь, а также перец, томат, баклажаны убраны полностью и в оптимальные сроки. Часть продукции продали, часть заложили на хранение в холодильники для последующей реализации на внутреннем рынке. На полях осталось немного белокочанной капусты, но её обычно собирают до декабря.

Общий объём собранного урожая овощей в этом году – 32 тысячи тонн плюс 7 тысяч тонн картофеля.

«Это покрывает наши потребности в пределах 70% - 80%. Мы всё равно не можем обойтись без импорта, потому что в республике недостаточно ёмкостей для хранения. Поэтому весной, возможно, часть продукции будем завозить. В том числе овощи защищённого грунта, т. к. у нас недостаточно собственных тепличных комбинатов и ограниченная возможность хранения», – отметил Олег Дилигул.

Показатели по урожаю фруктов на уровне 17 тысяч тонн. Одна половина этого объёма – это семечковые культуры (в основном, яблоки), вторая косточковые (львиная доля представлена сливой).

Как отмечают в Минсельхозприроды, этого количества достаточно и для внутреннего рынка, и для продажи за пределы республики.

А вот персиков и абрикосов в этом сезоне собрали меньше: из-за холодной весны и заморозков во время цветения этих деревьев. Пострадали как объём, так и качество плодов.

В последние годы приднестровские аграрии стали добиваться большего КПД, если так можно выразиться, применимо к этой сфере.

«За счёт применения современных технологий в плодоводстве с меньшей площади удалось получить больше урожая. Количество старых садов сокращается, а площади под интенсивными садами увеличиваются. Поэтому урожайность с единицы площади выросла, а объём производимой продукции остался на среднем многолетнем уровне», – пояснил глава Минсельхозприроды.

В этом году на поля подали рекордный объём воды. Сильнейшая засуха, начавшаяся в июле, вынудила аграриев прибегать к поливу своих земель. И только благодаря этому им удалось сохранить урожаи.

«Площади орошения значительно расширились. К концу этого года они достигли 33 тысяч га. Всего было подано на поля свыше 55 млн кубометров воды. Это рекордный показатель как по объёмам, так и по площади. Такого за новейшую историю Приднестровья ещё не было», – сказал министр сельского хозяйства и природных ресурсов Олег Дилигул в эфире "Радио 1".

Он подчеркнул, что это стало возможным за счёт последовательной реализации госпрограммы развития мелиоративного комплекса. Её приняли относительно недавно. Программа предусматривает расширение системы полива одновременно в нескольких направлениях. Это и восстановление головных насосных и перекачивающих станций, и выдача льготных кредитов на покупку дождевальных машин, и вложения во внутрихозяйственные сети.

«Вот это всё в комплексе, усилия землепользователей, Правительства, Верховного Совета и Президента при активном содействии Минсельхозприроды, позволило достигнуть этих показателей», – подчеркнул глава ведомства.

Наш край считается регионом с рискованным земледелием. А потому часть культур - таких как овощи, например - выращивают только на поливных землях. Ряд хозяйств применяют орошение и там, где растут зерновые. Это даёт гарантию хорошего урожая и возврата вложенных средств.

«В годы, благоприятные по осадкам, показатели по урожайности на поливных и обычных землях могут быть равными. А в критические годы, как, например, в этот, на орошаемых площадях можно получать показатели, в разы превышающие неорошаемые, а иногда и такие, которые на неорошаемых вообще невозможно получить. Что и показал этот год. Посевы рапса, которые сделали в августе на неорошаемых площадях, погибли из-за недостатка влаги, были списаны. А на поливных землях они развиваются и вошли в зиму в оптимальной фазе развития», – пояснил Олег Дилигул.

Большая часть площадей, где были убраны озимая пшеница и рапс, уже засеяна под новый урожай. Есть земли, где раньше была кукуруза на зерно. Её давно убрали, а вот поля пока пустые. Недавний снегопад дал аграриям надежду, что и их можно будет задействовать, но уже весной, под посевы яровых культур в новом сезоне.
  • Сегодня, 20:01
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