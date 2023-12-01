Как сообщила пресс-служба Минздрава ПМР на площадке министерства здравоохранения состоялось последнее в этом году заседание Общественного совета при ведомстве, на которое были приглашены и представители Молодежного совета. По решению обеих сторон было принято решение, что дальнейшее сотрудничество будет развиваться на основе взаимодействия общественных объединений.
Министр Кристина Албул поддержала сосредоточение инициатив, отметив, что молодое поколение студентов, ординаторов, медработников может помочь в поиске решений многих проблем как в работе специалистов, так и в здравоохранении, а опыт старших наставников - оперативнее решать поставленные задачи.
Повестка заседания обсуждаемых вопросов была обширной. Представителей ветеранских и общественных организаций интересовала возможность получения препаратов лекарственного назначения для амбулаторных больных на бесплатной основе; говорили о проведении лечения пациентов за пределами республики и замены коленных и тазобедренных суставов; предоставлении стоматологических услуг ветеранам военных действий. Интересовал членов совета и ремонт физиотерапевтического отделения ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны».
«Сейчас мы работаем над ремонтом и переоснащением республиканских учреждений для оказания квалифицированной медицинской помощи. Ремонт восстановительных отделений мы рассматриваем на ближайшую перспективу. Но приоритетным остается – лечение наших пациентов, а следовательно и оснащение современным оборудованием лечебных учреждений», – сказала Кристина Албул.
Обсуждали и открытие коек дневного пребывания в больницах. По мере необходимости они будут открываться в лечебных учреждениях. Ряд лечебных учреждений уже в этом году предусмотрели койки дневного пребывания в стационарах.
Говорили и о результатах пилотного проекта по выявлению колоректального рака. Тесты на скрытую кровь распространяли среди сотрудников крупнейших промышленных предприятий. Средства были заложены в государственную целевую программу. Но, по словам главного внештатного онколога Алины Андреевой, активность граждан была очень низкой. Население было не заинтересовано в прохождении скрининга, несмотря на большую информационную работу как на рабочих местах, так и СМИ. Оставшиеся тесты были распределены в амбулаторно-поликлиническую службу Тирасполя.
«В каждой сотне тестов 5-10% показывали положительный результат. Дальнейшие исследования таких больных выявили наличие какой-либо скрытой патологии», – пояснила заместитель главного врача по медицинской части амбулаторно-поликлинической сети Тирасполя Алла Фус. Министерство здравоохранения обратилось с просьбой к общественникам проводить на местах среди старшего поколения информационную работу на ранее выявление заболеваний, а не его лечение.
По многим вопросам, звучавшим на заседании, были даны поручения.
Министр поблагодарила всех представителей Общественного совета за активную плодотворную работу в течение года, выразила заинтересованность в дальнейшей совместной работе.