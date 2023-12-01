С 1 декабря в Приднестровье начались выплаты материального вознаграждения в денежном выражении пайщикам и работникам сельхозпредприятий.
Размер денежного вознаграждения в 2023 году для пайщиков и других сельхозработников, имеющих общий трудовой стаж работы в колхозах и совхозах республики более 15 лет и прошедших регистрацию, составил 650 рублей на одного получателя, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.
Граждане, которые в текущем году добровольно в пользу государства отказались от прав на земельную долю (пай), получат компенсацию, равную 1950 руб.
Денежные средства на «паевые» выплаты перечислены государственным администрациям в полном объеме.
Для получения денежного вознаграждения необходимо лично обратиться в кассу ЗАО «Приднестровский Сбербанк» в любом населённом пункте республики с документом, удостоверяющим личность получателя (по которому он проходил регистрацию).
В случае если гражданин самостоятельно не может получить денежные средства, то по доверенности это смогут сделать родственники или другие доверенные лица. Денежные средства за 2023 год можно получить до 1 октября 2024 года.
Отметим, что выплаты производятся в рамках реализации Закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 июля 2013 года № 175/1-З-V «О государственных гарантиях гражданам, имеющим право на земельную долю (пай), и иным работникам сельскохозяйственных предприятий».