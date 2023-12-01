Россельхознадзор вынужден вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Республики Молдова, сообщила 30 ноября пресс-служба ведомства.
Ограничения на поставку молдавской продукции вводятся, начиная с 4 декабря.
Причина запрета – продолжающиеся систематические обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России, а также отсутствие ответов молдавского компетентного ведомства на ноты "Россельхознадзора" по каждому из нарушений и непринятие действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции", - сказано на сайте ведомства.
Ранее, 15 августа 2022 года, Российская Федерация вводила эмбарго на овощную продукцию из 31 района Молдовы.