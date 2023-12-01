Dnestr.TV

 
0

Россельхознадзор вводит эмбарго на молдавские фрукты

Россельхознадзор вводит эмбарго на молдавские фрукты
фото-коллаж: Point.md

Россельхознадзор вынужден вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Республики Молдова, сообщила 30 ноября пресс-служба ведомства.

Ограничения на поставку молдавской продукции вводятся, начиная с 4 декабря.

Причина запрета – продолжающиеся систематические обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России, а также отсутствие ответов молдавского компетентного ведомства на ноты "Россельхознадзора" по каждому из нарушений и непринятие действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции", - сказано на сайте ведомства.

Ранее, 15 августа 2022 года, Российская Федерация вводила эмбарго на овощную продукцию из 31 района Молдовы.

  • Сегодня, 11:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
  • Разработана первая в мире вакцина от кокаиновой зависим ...
  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • «Молдаване проснулись» : Додон о результатах всеобщих м ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
  • Разработана первая в мире вакцина от кокаиновой зависим ...
  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • «Молдаване проснулись» : Додон о результатах всеобщих м ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна