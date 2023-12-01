Одна из самых авторитетных европейских сертификационный организаций, CARES (Certification Authority for Reinforcing Steels) из Великобритании, завершила пятилетний цикл проверки ОАО "ММЗ", сообщает point.md.
Объектом проверки является соответствие системы менеджмента качества завода требованиям стандарта ISO 9001-2015 и продукции ( арматурного проката марки В5000В) требованиям стандарта Великобритании BS 4449-2005.
По результатам проверки, аудиторы компании CARES особо отметили высокий уровень и зрелость системы менеджмента качества ОАО «ММЗ», высокий уровень совершенства технологии производства стали и проката, высочайший профессионализм персонала, высокую организацию и оснащенность современным оборудованием подразделений, контролирующих качество готовой продукции.
Генеральный директор ОАО "ММЗ", Сергей Валентинович Корнев, на заключительном совещании с аудиторами компании САRES заявил о важности независимого контроля эффективности работы системы менеджмента качества завода: «Наш завод держится на трех основных составляющих – персонал, оборудование, качество. Развитие этих трех составляющих определяет успех деятельности предприятия. Мы гордимся результатами этой проверки. Она подтверждает правильность нашей политики в области качества».
Новая успешная проверка авторитетным международным органом подтверждает высшие стандарты качества и производственной эффективности, соблюдаемые ОАО "ММЗ", а также ее стремление к постоянному улучшению и соблюдению мировых норм и требований.
В апреле этого года ОАО "ММЗ" успешно прошел ресертификацию компанией «SGS» (Швейцария) в области экологического менеджмента на соответствие стандарту ИСО 14001:2015.
Только в 2022 году различными зарубежными сертифицирующими органами на заводе было проведено 12 внешних аудитов на соответствие готовой продукции ОАО "ММЗ" мировым стандартам, в результате которых получен двадцать один сертификат соответствия.