Dnestr.TV

 
0

В Молдове почти вдвое увеличат единовременное пособие при рождении ребенка

В Молдове почти вдвое увеличат единовременное пособие при рождении ребенка
фото: 7biznes.ru

В Молдове с 1 января единовременное пособие при рождении ребенка увеличат почти вдвое — с 10, 9 тыс. до 20 тыс. леев. Это предусмотрено в проекте бюджета на 2024 год, который правительство одобрило на заседании 1 декабря, передаёт NM

«Мы решили, что в 2024 году выделим больше всего денег на будущее детей, поколения, которое будет строить завтрашнюю Молдову, получая доступ к современному и качественному образованию […] Таким образом, с 1 января мы значительно увеличим пособие при рождении ребенка, которое составит 20 тыс. леев; выделим около 1 млрд леев, чтобы на 15% увеличить зарплату учителям; удвоим стипендии студентам педагогических факультетов; увеличим финансирование программы „Защита семьи и детей“ и выделим деньги на развитие наших городов и сел», — написал премьер-министр Дорин Речан в Facebook.

Кроме того, в 2024 году правительство выделит около 200 млн леев на программы поддержки предпринимателей, такие как «373».

Кабмин Молдовы: утвержден проект бюджета на 2024 год с дефицитом в $880 млн

Правительство Молдовы утвердило проект бюджета на 2024 год с дефицитом в размере 15,5 млрд леев ($880 млн). Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на ТАСС.

Предполагается, что доходы бюджета будут увеличены на 1,3% до 66,6 млрд леев ($3,7 млрд), а расходы — 82,2 млрд леев ($4,6 млрд), что на 2,2% ниже, чем годом ранее.

Отмечается, что 55% дефицита будет покрыто за счет займов, а еще 15% — за счет грантов.

Проект предусматривает рост оборонных расходов страны на 15% до $102 млн. Они составят 0,53% ВВП страны. Также проект бюджета предполагает увеличение зарплат и пенсий.

  • Сегодня, 19:59
  • DTV
  • Просмотров: 13
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
  • Разработана первая в мире вакцина от кокаиновой зависим ...
  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • «Молдаване проснулись» : Додон о результатах всеобщих м ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
  • Разработана первая в мире вакцина от кокаиновой зависим ...
  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • «Молдаване проснулись» : Додон о результатах всеобщих м ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна