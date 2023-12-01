В Молдове с 1 января единовременное пособие при рождении ребенка увеличат почти вдвое — с 10, 9 тыс. до 20 тыс. леев. Это предусмотрено в проекте бюджета на 2024 год, который правительство одобрило на заседании 1 декабря, передаёт NM
«Мы решили, что в 2024 году выделим больше всего денег на будущее детей, поколения, которое будет строить завтрашнюю Молдову, получая доступ к современному и качественному образованию […] Таким образом, с 1 января мы значительно увеличим пособие при рождении ребенка, которое составит 20 тыс. леев; выделим около 1 млрд леев, чтобы на 15% увеличить зарплату учителям; удвоим стипендии студентам педагогических факультетов; увеличим финансирование программы „Защита семьи и детей“ и выделим деньги на развитие наших городов и сел», — написал премьер-министр Дорин Речан в Facebook.
Кроме того, в 2024 году правительство выделит около 200 млн леев на программы поддержки предпринимателей, такие как «373».
Кабмин Молдовы: утвержден проект бюджета на 2024 год с дефицитом в $880 млн
Правительство Молдовы утвердило проект бюджета на 2024 год с дефицитом в размере 15,5 млрд леев ($880 млн). Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на ТАСС.
Предполагается, что доходы бюджета будут увеличены на 1,3% до 66,6 млрд леев ($3,7 млрд), а расходы — 82,2 млрд леев ($4,6 млрд), что на 2,2% ниже, чем годом ранее.
Отмечается, что 55% дефицита будет покрыто за счет займов, а еще 15% — за счет грантов.
Проект предусматривает рост оборонных расходов страны на 15% до $102 млн. Они составят 0,53% ВВП страны. Также проект бюджета предполагает увеличение зарплат и пенсий.