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Бендерским юристам вручили госнаграды

Бендерским юристам вручили госнаграды
фото: government.gospmr

В канун Дня юриста, который страна отметит 3 декабря, в госадминистрации города Бендеры состоялась торжественная церемония вручения государственных наград. Из рук Вице-премьера Виктора Таранова заслуженные награды получили юристы, трудящиеся в государственной администрации, профильных управлениях и муниципальных организациях, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.

Виктор Таранов поблагодарил коллектив за добросовестное исполнение служебных обязанностей и профессионализм.

Главным событием стало присвоение Главе города Бендеры почетного звания «Заслуженный юрист ПМР». Роман Иванченко обладает обширным опытом работы как в органах Прокуратуры, так и в коммерческих структурах, ныне он глубоко погружен в специфику права, нормы которого регулируют деятельность местных органов власти.

«Существует справедливое мнение, что законы работают там, где есть люди, которые имеют мужество и знания их выполнять. Для Бендерской госадминистрации, я уверен, все критерии соблюдены. Глава на деле показал свою эффективность и действительно заслуживает данной награды», — выразил мнение Вице-премьер.

В свою очередь мэр Бендер отметил, что любой руководитель опирается в своей работе на юридическую службу, которая позволяет сохранить баланс интересов города и соблюсти действующее законодательство. Он поблагодарил коллектив за высокий уровень подготовки и поддержку, а также выразил готовность и далее служить интересам родного города и Приднестровья.

Бендерским юристам вручили госнаграды

Бендерским юристам вручили госнаграды

Бендерским юристам вручили госнаграды

Бендерским юристам вручили госнаграды

Бендерским юристам вручили госнаграды
фото: government.gospmr

  • Сегодня, 20:16
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