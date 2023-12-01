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Пожар в школе-интернате Дубоссар

Пожар в школе-интернате Дубоссар
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Сообщение о возгорании в Дубоссарской специализированной школе-интернате на пульт дежурного СВПЧ-7 поступило в 8:35 утра второго декабря.

Пожар вспыхнул на третьем этаже, в комнате для занятий. Дым в коридоре увидела одна из техничек. В это время все подопечные интерната были в столовой, расположенной на первом этаже, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

На место прибыли два пожарных расчёта. К этому моменту 86 воспитанников интерната и 21 педагог самостоятельно эвакуировались на улицу.

Пожар площадью 7 квадратных метров огнеборцы потушили за пять минут. Сгорел стеллаж с учебной литературой, тумба, телевизор, мобильные телефоны и деревянное окно.

Инспектор Госпожнадзора установил: пожар возник в углу комнаты. Там, в одной розетке, на зарядке стояло сразу несколько мобильных телефонов. Причиной стало короткое замыкание электропроводки.
  • Сегодня, 20:55
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