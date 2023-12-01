Транспортные организации, получающие дотации из республиканского или местного бюджета на перевозку пассажиров, теперь не должны уплачивать налог на владельцев транспортных средств. Условие для получения льготы – выручка от пассажирских перевозок должна составлять не менее половины доходов предприятия за предыдущий финансовый год, без учета дотаций из бюджета, передает novostipmr.com.
Соответствующие поправки в Закон «О Дорожном фонде», разработанные Правительством и принятые 22 ноября Верховным Советом, подписал Президент ПМР. Льгота по налогу на владельцев транспортных средств благоприятно скажется на финансово-хозяйственной деятельности муниципальных транспортных предприятий.