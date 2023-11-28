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Бендерский рынок работает в изменённом формате

Бендерский рынок работает в изменённом формате
фото: Бендеры Инфо

Уважаемые жители и гости г. Бендеры!

В связи с временным закрытием крытого рынка, администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о том, что приобрести свежее мясо и куриную продукцию можно в Молочном корпусе.

Соления перемещены на открытую территорию центрального рынка под навесом возле магазина «Гарант».

Крытый корпус, где из-за короткого замыкания возник пожар – на ремонте.

  • Вчера, 19:40
  • DTV
  • Просмотров: 63
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