4 декабря по инициативе приднестровской стороны в режиме онлайн состоялось заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба МИД ПМР.
Одним из ключевых вопросов стало возобновление полноценной работы Пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице.
В этом контексте приднестровской стороной был озвучен призыв назначить конкретную дату открытия ПРТС без предварительных условий как своевременный и адекватный шаг, соответствующий интересам граждан.
Представители Министерства внутренних дел Приднестровья, в свою очередь, сообщили о наличии технической возможности и готовности запустить механизм регистрации автомобилей в ПРТС в течение недели.
Отдельной темой встречи стали сложности, возникшие у экономических агентов при импорте транспортных средств в Приднестровье через таможенную территорию Республики Молдова. В этом контексте приднестровской стороной был предложен механизм обмена информацией между таможенными органами сторон.
Наряду с этим была обсуждена проблематика страхования автогражданской ответственности, а также иные аспекты в сфере транспорта.