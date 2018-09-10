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Приднестровье готово к возобновлению работы пунктов выдачи нейтральных номеров

Приднестровье готово к возобновлению работы пунктов выдачи нейтральных номеров
фото: novostipmr

4 декабря по инициативе приднестровской стороны в режиме онлайн состоялось заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба МИД ПМР.

Одним из ключевых вопросов стало возобновление полноценной работы Пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице.

В этом контексте приднестровской стороной был озвучен призыв назначить конкретную дату открытия ПРТС без предварительных условий как своевременный и адекватный шаг, соответствующий интересам граждан.

Представители Министерства внутренних дел Приднестровья, в свою очередь, сообщили о наличии технической возможности и готовности запустить механизм регистрации автомобилей в ПРТС в течение недели.

Отдельной темой встречи стали сложности, возникшие у экономических агентов при импорте транспортных средств в Приднестровье через таможенную территорию Республики Молдова. В этом контексте приднестровской стороной был предложен механизм обмена информацией между таможенными органами сторон.

Наряду с этим была обсуждена проблематика страхования автогражданской ответственности, а также иные аспекты в сфере транспорта.
  • Сегодня, 13:41
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