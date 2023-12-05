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На ТПП Бендеры – Кишинёв ремонтируют дорогу

На ТПП Бендеры – Кишинёв ремонтируют дорогу
фото: novostipmr

На таможенном пункте пропуска Бендеры – Кишинёв уже неделю ведётся ремонт дорожного полотна. Старое покрытие удалено. По словам специалистов, оно не выдерживало нагрузок, сообщает novostipmr.

«На данном участке очень интенсивное движение. Здесь происходит и торможение, и разгон автомобилей, причём тут не только легковые, но и грузовые автомобили. В результате этих динамических нагрузок образовалась колея, по которой практически уже невозможно было движение. Было принято решение всё это демонтировать и построить новую дорогу, которая будет отвечать сезонным требованиям», - прокомментировал прораб предприятия-подрядчика Дмитрий Сяров.

Первой обновляют полосу, по которой транспорт едет в Бендеры. Накануне уже уложили один слой асфальта. Пока ведутся работы, движение осуществляется в объезд.

Завтра планируют открыть эту полосу и затем приступить ко второй, ведущей в сторону Кишинёва. Если не помешают погодные условия, полностью завершить ремонт дороги намерены к концу месяца.

На ТПП Бендеры – Кишинёв ремонтируют дорогу

На ТПП Бендеры – Кишинёв ремонтируют дорогу
фото: novostipmr

  • Вчера, 20:10
  • DTV
  • Просмотров: 50
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