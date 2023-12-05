На таможенном пункте пропуска Бендеры – Кишинёв уже неделю ведётся ремонт дорожного полотна. Старое покрытие удалено. По словам специалистов, оно не выдерживало нагрузок, сообщает novostipmr.
«На данном участке очень интенсивное движение. Здесь происходит и торможение, и разгон автомобилей, причём тут не только легковые, но и грузовые автомобили. В результате этих динамических нагрузок образовалась колея, по которой практически уже невозможно было движение. Было принято решение всё это демонтировать и построить новую дорогу, которая будет отвечать сезонным требованиям», - прокомментировал прораб предприятия-подрядчика Дмитрий Сяров.
Первой обновляют полосу, по которой транспорт едет в Бендеры. Накануне уже уложили один слой асфальта. Пока ведутся работы, движение осуществляется в объезд.
Завтра планируют открыть эту полосу и затем приступить ко второй, ведущей в сторону Кишинёва. Если не помешают погодные условия, полностью завершить ремонт дороги намерены к концу месяца.