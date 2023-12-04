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Приднестровские ветераны настольного тенниса выиграли чемпионат Молдовы

Приднестровские ветераны настольного тенниса выиграли чемпионат Молдовы
фото: t.me/radio1pmr

Чемпионат Молдовы по настольному теннису среди ветеранов проводился уже во второй раз. В четырёх из семи возрастных групп победу одержали представители Приднестровья, информирует novostipmr.com

Хорошую игру показали тренер бендерского клуба «ТТ-спорт» Игорь Романенко (возрастная категория 45+), тираспольчане Александр Фомин (50+), Григорий Крайнюков (65+) и Дмитрий Гладковский (70+).

Как сообщает Радио 1, ещё трое тираспольчан стали призерами. Это Евгений Рещиков (40+), Сергей Мищенко (45+) и Татьяна Петрова (40+).
  • Вчера, 20:15
  • DTV
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