В ближайшее время в Молдове будет внедрена система оповещения MD-Alert, аналогичная румынской RO-Alert. Об этом 5 декабря на Radio Moldova объявил министр внутренних дел Адриан Ефрос, информирует eadaily.com
Глава ведомства уточнил, что сейчас проект находится на стадии технико-экономического обоснования, потому что есть некоторые особенности и необходимо провести исследование.
«У нас уже есть партнеры, готовые предложить поддержку для внедрения этой системы в Республике Молдова. Таким образом, мы будем ближе к гражданам, и граждане будут более информированы, и мы сможем иметь связь между государственными учреждениями, органами технического обслуживания и гражданской защитой», — отметил Адриан Ефрос.
Он также добавил, что помимо этого, два офицера Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям будут делегированы в Центр кризисного реагирования Евросоюза. Они будут иметь доступ к инструментам и механизмам гражданской защиты, которые использует ЕС.
В Румынии система RO-Alert активно применяется в чрезвычайных ситуациях как локального характера (например при крупном пожаре или угрозы падения осколков ракет с территории соседней Украины), так и на общереспубликанском уровне (землетрясения и другие стихийные бедствия).
С 2022 года в Приднестровье телекоммуникационная компания «Интерднестрком» (IDC) также подключила своих абонентов к системы экстренного оповещения SMS Broadcas. Приложение было разработано совместно с управлением по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР «для своевременного и незамедлительного уведомления населения о возможной надвигающейся опасности для граждан». Также регулярную проверку проходит работа городских сирен.
Как сообщало EADaily , с 1 декабря 2024 года Министерство внутренних дел Молдовы возьмёт на себя и управление Государственной национальной службой экстренных вызовов «112». Для сокращения времени действий специализированные экстренные службы скорой помощи, полиции, пожарных и спасателей сформируют общие бригады. Кишинев перенимает опыт западных государств, где службы экстренной помощи не только передают информацию, но и предлагают решения и контролируют ситуацию.