Эпидемия кори объявлена в Румынии. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, передаёт ТАСС
"Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество госпитализаций в педиатрические и инфекционные отделения инфицированных детей, министерство здравоохранения объявило общенациональную эпидемию кори. На данный момент на национальном уровне зарегистрировано почти 2000 случаев в 29 округах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава, передает digi24.ro
Румынский Минздрав уточнил, что первую дозу вакцины в стране получили 78%, а две дозы - 62% подлежащих вакцинации детей.
При этом в течение последних 10 лет количество привитых детей в стране снижается.