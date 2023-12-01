Парламент Молдовы одобрил в первом чтении индексацию пенсий на 6% в 2024 году. Как сообщает IPN, на выплату пенсий в 2024 году власти планируют выделить 28,8 млрд леев. Это на 11% больше, чем в 2023 году.
Власти ожидают, что в 2024 году бюджет Национальной кассы социального страхования увеличится на 10% — до 42,7 млрд леев. При этом 43% средств поступят из государственного бюджета.
Министр труда РМ Алексей Бузу на заседании Парламента уточнил, что средний размер пенсии по возрасту в 2024 году составит 3 965 лей, передаёт bas-tv
«В следующем году мы обеспечим пенсиями по возрасту 530 643 пенсионера. Поскольку мы увеличили минимальную пенсию на 120% по сравнению с 2021 годом, мы также выделим 2 млрд лей, чтобы обеспечить разницу до минимальной пенсии. Её будут получать более 111 тысяч пенсионеров», — отметил Алексей Бузу.
Проект также предусматривает, что в Молдове появятся новые социальные пособия. Среди них — единовременное пособие на период ухода за приемным ребенком и пособие по уходу за приемным или взятым под опеку ребенком старше трех лет.
Парламент РМ должен принять проект в окончательном чтении.