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Подробности аварии на мосту в Тирасполе
фото: mvdpmr
Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, вечером 7 декабря 22-летний водитель «Опеля» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в троллейбус.
«Опель» после удара отбросило назад, и произошло столкновение с ехавшим в попутном направлении «Фольксвагеном».
За электротранспортом ехал «Митсубиси». Иномарка под управлением 44-летнего мужчины столкнулась с троллейбусом.
В салоне автомобиля, на заднем сиденье, находились супруга и 9-летняя дочь водителя.
Пассажирку «Митсубиси» с черепно-мозговой травмой и ушибленной раной лба доставили в травматологическое отделение РКБ.
Девочку с переломом ноги госпитализировали в Республиканский центр матери и ребёнка.
По факту ДТП проводится разбирательство.
- Сегодня, 10:52
- DTV
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