Парламент Приднестровья принял во втором чтении изменения в законы «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения» и «Специальный налоговый режим – патентная система налогообложения».
В 2023 году предприниматели начали работать по новым налоговым правилам, которые были внесены в законодательство в 2022 году. В ходе реализации норм законов по применению упрощенной и патентной систем налогообложения предприниматели столкнулись с некоторыми трудностями при заключении и прекращении гражданско-правовых договоров с сотрудниками, сообщила пресс-служба ВС ПМР
Принятым законопроектом для предпринимателей, работающих по упрощенной системе, изменена процедура заключения и расторжения договоров между индивидуальными предпринимателями и наемными работниками. Теперь индивидуальные предприниматели могут расторгать договоры с работниками и заключать новые договоры в текущем месяце. Но это правило действует только в случае, если у предпринимателя одновременно числятся не более 5 сотрудников. Изменения, прежде всего, рассчитаны на мелкие предприятия общественного питания и небольшие торговые точки, так как они чаще других сталкиваются с постоянной проблемой нехватки персонала.
«Индивидуальные предприниматели имеют право привлекать по гражданско-правовому договору не более 5 человек. Самое сложное заключалось в том, что необходимо было рассчитывать среднесписочное количество человек. Формула расчета бралась следующая: количество людей за целый месяц делилось на количество месяцев. Часто индивидуальные предприниматели говорили, что это достаточно сложный механизм. В ходе дискуссии нам предложили пойти по более простому пути. Считать количество людей на тот день, когда индивидуальный предприниматель либо увольняет, либо принимает дополнительного человека, то есть расторгает или заключает гражданско-правовой договор. Таким образом, упростили процедуру найма работников до 5 человек. Сегодня она рассчитывается, исходя из того, сколько человек на данный момент работает. Можно расторгнуть гражданско-правовой договор в любой момент», - прокомментировал новые нормы председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
В патентной системе налогообложения тоже есть аналогичные изменения. Принятая в окончательном чтении законодательная инициатива предусматривает предоставление индивидуальным предпринимателям и главам крестьянско-фермерских хозяйств права на расторжение гражданско-правовых договоров с текущими работниками и заключение новых договоров с новыми лицами в течение месяца. Важным условием является соблюдение ограничения в численности привлеченных лиц, которое не должно превышать одновременно 3 человек. Ожидается, что нововведения способствуют повышению эффективности предпринимательской деятельности и содействуют развитию сектора малого и среднего бизнеса.
Поправками ко второму чтению в законе «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения» была отрегулирована ситуация с несоблюдением сроков уплаты налогов индивидуальными предпринимателями в 2023 году. По действующему законодательству, «упрощенщики» должны уплатить все налоговые обязательства в течение 5 дней следующего месяца, а в течение 30 дней есть возможность корректировки по социальным платежам. Однако значительное число предпринимателей допустили ошибки, несмотря на проведенные консультации с налоговыми инспекциями. Подобные нарушения в 2023 году допустили более 180 предпринимателей. По закону они могли потерять статус ИП по «упрощенке» в 2024-м году.
В профильном парламентском Комитете отмечают, что, скорее всего, не все предприниматели успели ознакомиться с новыми законами или внимательно изучить их вовремя.
«Подготовлена была поправка в закон, которая говорит о том, что те индивидуальные предприниматели, которые впервые в 2023 году стали работать по упрощенной системе налогообложения, т.н. «новички», мы им даем своего рода возможность допустить такую ошибку по несвоевременной уплате налоговых платежей в течение 2023 года, при условии, что они эти налоговые платежи уплатили. Таким образом, не лишать их права в 2024 году работать по упрощенной системе налогообложения», - пояснил изменения в закон глава профильного Комитета Виктор Гузун.
Законопроекты были поддержаны депутатским корпусом единогласно, они будут направлены главе государства на подпись и вступят в силу со дня подписания.