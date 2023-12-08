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Из Приднестровья планируют вывезти около 150 тонн опасных отходов

Из Приднестровья планируют вывезти около 150 тонн опасных отходов
фото: gseco.gospmr.org

Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья сообщила, что всего с территории Приднестровья планируется вывезти около 150 тонн опасных отходов

Отработанные батареи статических разрядов (БСК) с конденсаторами, содержащими химические вещества I класса опасности – полихлорированные бифенилы (ПХБ), и дифенил технический I класса опасности будут вывезены из филиалов ГУП «ГК «Днестрэнерго» и ЗАО «Завод «Молдавизолит», в рамках реализации Договора от 14 ноября 2023 года между Государственной службой и компанией «GEOCOMA LTD» (Польша), финансируемого за счет Миссии ОБСЕ в Молдове, по проекту ОБСЕ по сбору и вывозу токсичных веществ с территории Приднестровья на обезвреживание.

24 ноября 2023 года состоялась выездная встреча межведомственной рабочей группы по определению параметров и условий централизованного временного хранения, подготовки к вывозу, упаковки отходов отработанных конденсаторов, содержащих полихлорированные бифенилы (ПХБ), в составе представителей Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики, и ГУП «ГК «Днестрэнерго».

В ходе проведения встречи проводилось обследование склада пестицидов и ядохимикатов в Дубоссарском районе, на предмет его пригодности для работы с опасными отходами. Однако, параметры склада не позволяют в полной мере осуществлять все операции по переупаковке и транспортировке отходов, отсутствуют надлежащие подъездные пути.

Обсуждался вопрос выбора склада в с. Воронково Рыбницкого района. Данный склад ранее был задействован для проведения мероприятий по вывозу устаревших пестицидов и ядохимикатов. Открытым остается вопрос электроснабжения склада.

5 декабря 2023 года на площадке склада ядохимикатов в с. Воронково Рыбницкого района произошла рабочая встреча представителей заинтересованных исполнительных органов государственной власти в целях определения пригодности склада к проведению работ по централизованному временному хранению и переупаковке отработанных конденсаторов (БСК), содержащих вещества I класса опасности – полихлорированные бифенилы.

По результатам проведенной встречи, все приглашенные представители приняли решение о пригодности склада ядохимикатов в с. Воронково для задействования его при обращении с отходами ГУП «ГК «Днестрэнерго» с условием осуществления строгого контроля со стороны надзорных органов.

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