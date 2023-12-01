Компания Georgian Wings запустит три новых рейса, один из которых будет следовать по маршруту Тбилиси-Кишинев-Тбилиси. Они будут выполняться два раза в неделю, каждый вторник и субботу, передает locals.md со ссылкой на diez.md
По информации компании, на этих рейсах пассажиров обслуживать будет самолет Boeing 737-300, рассчитанный на 148 пассажиров, и продажа билетов уже началась.
Согласно данным на сайте авиакомпании, первый рейс запланирован на 20 февраля. Стоимость билетов — от €89.
Georgian Wings планирует превратить Международный аэропорт Тбилиси в хаб для авиационных перевозок между Европой и Азией. Это включает в себя предоставление более комфортных вариантов для транзитных пассажиров.
Билеты на внутренние и международные рейсы можно приобрести на официальном сайте компании или в кассах и турагентствах.