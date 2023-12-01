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В Бендерах перенесли автопарковку

В Бендерах перенесли автопарковку
фото: mvdpmr

Временная стоянка автомобилей перед автовокзалом прекратила свою работу. Оставлять там транспортные средства запрещено, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Несколько знаков «Поворот запрещен» были установлены ещё две недели назад. Однако автомобилисты продолжают парковать транспорт перед автовокзалом, игнорируя действия знаков. Госавтоинспекторы за это выписывают штрафы.

Стоянка на этом месте была организована лишь на время ремонта и реставрации площадки на ул. Советской. Сейчас она открыта и функционирует в полном объёме. Там оборудованы парковочные места.

В Бендерах перенесли автопарковку

ГАИ призывает автомобилистов соблюдать правила и внимательно следить за дорожными указателями.
  • Вчера, 19:30
  • DTV
  • Просмотров: 64
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