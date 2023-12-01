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МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в изменённом формате

МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в изменённом формате
фото: Бендеры Инфо

В связи с временным закрытием крытого рынка, администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует:

В настоящее время на универсальном рынке «Центральный» произошли изменения локаций торговли продовольственными товарами.

Торговля свежим мясом осуществляется в Молочном корпусе, соленья можно приобрести на открытой территории рынка возле магазина «Гарант».

В палатках, установленных вдоль крытого рынка, реализуются мясная и куриная продукция, полуфабрикаты, яйцо куриное, кондитерские изделия.

Желающим осуществлять торговую деятельность на рынке просим обращаться по телефонам горячей линии:
(552) 2-40-35- приемная директора
(552) 2-04-77 - заведующий рынками.

Администрация МУП «Бендерырынокторг» приносит свои извинения жителям и гостям города Бендеры за неудобства, возникшие в результате пожара в крытом рынке.

Администрация благодарит за понимание и поздравляет всех с наступающим Новым годом! Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям. Желаем, чтобы этот год принёс только радость, счастье и душевную гармонию!
  • Сегодня, 11:36
  • DTV
  • Просмотров: 11
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