В связи с временным закрытием крытого рынка, администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует:
В настоящее время на универсальном рынке «Центральный» произошли изменения локаций торговли продовольственными товарами.
Торговля свежим мясом осуществляется в Молочном корпусе, соленья можно приобрести на открытой территории рынка возле магазина «Гарант».
В палатках, установленных вдоль крытого рынка, реализуются мясная и куриная продукция, полуфабрикаты, яйцо куриное, кондитерские изделия.
Желающим осуществлять торговую деятельность на рынке просим обращаться по телефонам горячей линии: (552) 2-40-35- приемная директора (552) 2-04-77 - заведующий рынками.
Администрация МУП «Бендерырынокторг» приносит свои извинения жителям и гостям города Бендеры за неудобства, возникшие в результате пожара в крытом рынке.
Администрация благодарит за понимание и поздравляет всех с наступающим Новым годом! Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям. Желаем, чтобы этот год принёс только радость, счастье и душевную гармонию!