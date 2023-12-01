Министерство здравоохранения Румынии сообщило 9 декабря о двух случаях заражения дифтерией. По данным ведомства, оба случая зафиксировали в Бухаресте. При этом врачи отмечают, что в последний раз дифтерией в стране болели в 1989 году, передает newsmaker.md ссылаясь на digi24.ro.
В румынском минздраве отметили, что дифтерией заразились два жителя Бухареста из уязвимых групп населения. Предполагается, что оба были бездомными. В Национальном институте общественного здоровья Румынии уточнили, что оба случая зафиксировали в ноябре. Оба пациента выздоровели и их выписали.
«Два пациента в возрасте 38 и 40 лет, мужчины с наркотической зависимостью, зараженные ВИЧ, поступили в ноябре в инфекционную больницу в Бухаресте с поражением кожи. Анализы показали нетоксигенные штаммы Corynebacterium diphteriae. Оба человека прошли лечение и после выздоровления их выписали», — сообщили в ведомстве и добавили, что болезнь у зараженных протекала в легкой форме.
При этом в Национальном институте общественного здоровья подчеркнули, что эти случаи не угрожают общественному здоровью, так как выявленные штаммы нетоксигенные. Тем не менее врачам рекомендовали немедленно сообщать по телефону о подозрительных случаях заболевания.
Минздрав Румынии подчеркнул, что последний случай дифтерии с токсигенными штаммами зарегистрировали в Румынии в 1989 году. Болезнь искоренили благодаря программе вакцинации. Прививку от дифтерии делают детям в возрасте до года.
Отметим, что 5 декабря в Румынии объявили эпидемию кори, после того как в 29 уездах страны зарегистрировали около двух тысяч случаев заражения этим вирусом.