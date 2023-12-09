В Бендерской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 2 стартовал турнир «Равные возможности – 2023». Мероприятие объединило параспортсменов, лиц с ограниченными возможностями и сотрудников исполнительных органов государственной власти. Министр цифрового развития Александр Димитрогло принял участие в соревнованиях, сообщает пресс-служба ведомства.
Турнир проводится ежегодно в рамках одноименной государственной целевой программы «Равные возможности». Ранее соревнования проводились по таким направлениям, как настольный теннис и шашки, но с этого года был добавлен и третий вид спорта – шахматы.
Ежегодные турниры призваны не только популяризировать спорт среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями, но и продемонстрировать эффективность спорта в процессе социальной адаптации. «Равные возможности» показывает, что спорт может служить мостом между совершенно разными людьми, способствуя гармоничному развитию общества.
По итогам турнира победителям и призёрам соревнований вручили памятные награды и грамоты.