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В Бендерах прошёл турнир «Равные возможности – 2023»

В Бендерах прошёл турнир «Равные возможности – 2023»
Фото: mincifra.gospmr.org

В Бендерской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 2 стартовал турнир «Равные возможности – 2023». Мероприятие объединило параспортсменов, лиц с ограниченными возможностями и сотрудников исполнительных органов государственной власти. Министр цифрового развития Александр Димитрогло принял участие в соревнованиях, сообщает пресс-служба ведомства.

Турнир проводится ежегодно в рамках одноименной государственной целевой программы «Равные возможности». Ранее соревнования проводились по таким направлениям, как настольный теннис и шашки, но с этого года был добавлен и третий вид спорта – шахматы.

Ежегодные турниры призваны не только популяризировать спорт среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями, но и продемонстрировать эффективность спорта в процессе социальной адаптации. «Равные возможности» показывает, что спорт может служить мостом между совершенно разными людьми, способствуя гармоничному развитию общества.

По итогам турнира победителям и призёрам соревнований вручили памятные награды и грамоты.
  • Сегодня, 20:37
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