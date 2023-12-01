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Венгерские автоперевозчики проведут протесты на границе с Украиной

Венгерские автоперевозчики проведут протесты на границе с Украиной
Фото: REUTERS

С понедельника венгерские автоперевозчики начнут протесты на границе с Украиной, поскольку дальнобойщики из этой страны разоряют их логистические предприятия, сообщило агентство MTI со ссылкой на главу Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадара Арваи.

"Из-за появления украинских перевозчиков на рынке ЕС несколько сот венгерских предприятий оказались на грани разорения", — подчеркнул руководитель MKFE.

По его словам, пробег украинских грузовиков по венгерским дорогам увеличился на 30 процентов, а отечественный снизился на четыре процента.
"Об этом говорят поляки и словаки, но то же самое стоит и за начинающимися в понедельник венгерскими протестами", — сказал Арваи.

Глава ассоциации уточнил, что демонстрации перевозчиков пройдут на КПП Захонь-Чоп. Он отметил, что украинские перевозчики происходят из совершенно другой экономической и правовой среды, поэтому отличаются их расходы, а также на них не распространяются правила ЕС.

"Мы попросили Евросоюз — на прошлой неделе было заседание транспортной комиссии пересмотреть свое соглашение с Украиной и учесть интересы стран — членов Евросоюза, в том числе транспортных компаний Венгрии, и не допустить, чтобы украинские перевозчики, давно выйдя за рамки первоначальных намерений, появились в Евросоюзе в основном с деловыми целями", — заключил Арваи.

Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.

В середине ноября ситуация начала ухудшаться и для фур, следующих через Словакию. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через пограничный пункт Вышне Немецке — Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию.

Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать там движение, если к их мнению не прислушаются в Европейской комиссии.
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