Согласно исследованию агентства, жители страны являются единственными среди всех опрошенных европейцев, кто оценил общее удовлетворение жизнью менее, чем на 6 баллов по десятибалльной шкале
Болгария в очередной раз признана самой несчастной страной в составе Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства (Евростат), передает ТАСС.
В ходе исследования выяснилось, что в 2022 году болгары единственными среди всех опрошенных европейцев оценили общее удовлетворение жизнью менее, чем на 6 баллов по десятибалльной шкале - 5,7. Специалисты выяснили, что не очень устраивает нынешний уровень жизни и немцев - в среднем 6,5 балла. Рейтинг возглавила Австрия - жители этой европейской страны оценили уровень своего счастья в 7,9 балла. Таким образом, Австрия признана самой счастливой страной из 27 членов блока. Второе место разделили Румыния, Польша и Финляндия - 7,7 балла.
"Интересно отметить, что некоторые страны, которые в недалеком прошлом ассоциировались с низким уровнем доходов – такие как Румыния и Польша – оказались среди стран, где удовлетворенность жизнью является самой высокой, что свидетельствует о сложности связи между субъективным благополучием и экономическим благополучием" , – подчеркнули в Евростате.
Италия, Испания и Франция, одни из самых больших экономик ЕС, колеблются вокруг среднего показателя 7,1 балла.
Результаты похожего исследования были представлены весной во Всемирном докладе счастья, который готовится группой экспертов по заказу ООН. Тогда первое место с существенным отрывом заняла Финляндия.
В марте результат опроса россиян по этой теме представил Всероссийский центр изучения общественного мнения. По его подсчетам, большинство (82%) участников опроса считают себя счастливыми людьми. Из них 35% говорят об этом с уверенностью, свидетельствовали результаты опроса.