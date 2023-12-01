У одного раненого военного в Украине было обнаружено шесть видов бактерий, устойчивых к лекарствам. Международные эксперты считают ситуацию очень серьезной.
Украинские врачи сталкиваются с тревожным ростом инфекций, устойчивых к антимикробным препаратам. Об этом говорится в новом отчете, подготовленном международными и украинскими экспертами и опубликованном американским учреждением, которое занимается вопросами борьбы с инфекциями в мире, передает Голос Америки.
Отмечается, что ситуация настолько серьезная, что этот кризис необходимо решать даже во время боевых действий.
Согласно отчету, опубликованному в пятницу Центром контроля и профилактики заболеваний (CDC), распространение стойкости к антимикробным препаратам, которое возникает, когда бактерии, вирусы, грибки и паразиты больше не реагируют на лекарства, которыми лечат, вызванные ими болезни, являются "срочным кризисом" в Украине, который "нужно решить".
"Считается, что во всем мире резистентность бактерий к антимикробным препаратам влечет больше смертей, чем ВИЧ или малярия, и признана главной глобальной угрозой общественному здоровью", - написали исследователи из CDC, Центра общественного здоровья Украины, Всемирной организации здравоохранения, (ВОЗ) и других учреждений.
Исследования проводились в августе 2022 в трех областных учреждениях здравоохранения и трех областных больницах в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях.
Как напоминает телеканал CNN, в другом отчете, опубликованном CDC в августе, говорится, что у одного раненого военного в Украине было обнаружено шесть видов бактерий, устойчивых к лекарствам.
Пятидесятилетний мужчина, получивший травмы и ожоги во время автоаварии, сначала проходил лечение в медицинском учреждении вблизи Днепра, Украина, а затем был переведен в больницу в Киеве. После того, как украинские врачи не смогли справиться с его заболеванием, мужчину перевезли в военный госпиталь США в Германии, где были собраны культуры для наблюдения, а затем использованы для идентификации бактерий.
ВОЗ называет резистентность к антимикробным препаратам "одной из главных глобальных угроз общественному здоровью и развитию", и по оценкам, устойчивость бактерий к антимикробным препаратам стала причиной более миллиона смертей во всем мире в 2019 году.
Напомним, с августа 2022 года в Украине начали внедрять электронные рецепты на антибиотики. Это первый шаг в борьбе с антибиотикорезистентностью, вызванной нерациональным использованием антибиотиков без назначения.