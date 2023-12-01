Компания Swiss Football Data провела исследование о вкладе каждого клуба в клубный рейтинг коэффициентов для ассоциаций, или проще говоря - в копилку страны, сообщает "Молдавский футбол".
На данный момент Молдова занимает 30 строчку с 13.125 очками за последние 5 лет. Чем выше место в рейтинге, там больше клубов от страны выступает в еврокубках.
У чемпиона Молдовы второй показатель в Европе (Фото: Swiss Football Data)
"Шериф" от себя принес Молдове 76,2% очков в копилку. По доле очков, принесенных в копилку своей страны, тираспольский клуб занимает второе место в Европе, уступая лишь "Вадуцу" из Лихтенштейна со 100-процентным показателем.
фото: Moldfootball.com
За последние 5 лет от Молдовы в еврокубках участвовало еще 6 клубов. Лишь 5 из них принесли какие-то очки, а больше всех (помимо "Шерифа") - "Петрокуб" (9,5% очков).