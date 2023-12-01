Масштабный сбой произошел в сети мобильного оператора Киевстар. Абоненты жалуются на отсутствие связи, сайт компании не работает. В частности, пользователи в социальных сетях массово сообщают об отсутствии связи.
В отдельных регионах кроме мобильной связи не работает и проводной Интернет, сообщает korrespondent.net
В эфире национального марафона сообщили, что у сотрудников, пользующихся этим оператором, нет связи.
Пользователи сообщают о проблемах связи в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях.
Позже Киевстар в соцсети Х подтвердили эту информацию.
"Сегодня в нашей сети произошел технический сбой, в результате которого могут оказаться недоступны услуги связи и доступа в интернет в части абонентской базы", - говорится в сообщении.
В компании также заверили, что их специалисты работают над устранением проблемы.