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Киевстар сообщил о масштабном сбое в своей сети

Киевстар сообщил о масштабном сбое в своей сети
коллаж: УНИАН, фото: REUTERS

Масштабный сбой произошел в сети мобильного оператора Киевстар. Абоненты жалуются на отсутствие связи, сайт компании не работает. В частности, пользователи в социальных сетях массово сообщают об отсутствии связи.

В отдельных регионах кроме мобильной связи не работает и проводной Интернет, сообщает korrespondent.net

В эфире национального марафона сообщили, что у сотрудников, пользующихся этим оператором, нет связи.

Пользователи сообщают о проблемах связи в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях.

Позже Киевстар в соцсети Х подтвердили эту информацию.

"Сегодня в нашей сети произошел технический сбой, в результате которого могут оказаться недоступны услуги связи и доступа в интернет в части абонентской базы", - говорится в сообщении.

В компании также заверили, что их специалисты работают над устранением проблемы.

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