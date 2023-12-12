Dnestr.TV

 
0

Австрия и Словакия поддержали Орбана: Украине и Молдове пока рано в ЕС

Австрия и Словакия поддержали Орбана: Украине и Молдове пока рано в ЕС
фото point.md, канцлер Австрии Карл Нехаммер

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против ускоренной процедуры вступления Молдавии и Украины в Европейский союз. Словакия также не поддержала начало переговоров о расширении ЕС.

Как уточнила пресс-служба австрийского парламента, у них «не согласны на переговоры по вступлению с Украиной в нынешних условиях» (заявку Молдавии рассматривают в одном пакете с Украиной. — EADaily). Со своей стороны Нехаммер допускает, что Украине и Молдавии должна быть предложена перспектива вступления в ЕС «в знак солидарности», но он против ускоренной процедуры, передаёт EADaily

Ранее Карл Нехаммер призывал к промежуточному этапу между сотрудничеством и полноправным членством в Европейском союзе для таких стран, как Украина и Молдавия. Еще год назад он говорил о необходимости создания «Европейской подготовительной зоны». Это позволило бы двум странам достичь стандартов ЕС, аналогичных Европейской экономической зоне или Европейскому соглашению о свободной торговле.

«На мой взгляд, скорейшее полное присоединение Украины нереально», — говорил Нехаммер в интервью австрийскому изданию Kronen Zeitung летом 2022 года.

В Словакии также высказались против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

«Украине необходимо пройти еще очень длинный путь. Время принятия в ЕС стран по политическим мотивам давно прошло. Украине нужно соответствовать всем тем критериям, которые применялись в случае Словакии», — заявил глава комиссии по внешним отношениям словацкого парламента Мариан Кэри.

14—15 декабря в Брюсселе состоится саммит государств Европейского союза, на котором будет принято решение о перспективах расширения содружества. Ранее румынские СМИ (Бухарест взял на себя ответственность за подготовку Молдавии к евроинтеграции) писали о том, что уже подготовлен проект решения этой встречи. В итоговой декларации будет рекомендовано начать переговоры о вступлении с Молдавией и Украиной, а Грузии — предоставить статус страны-кандидата.

В то же время вопрос рассмотрения других стран, также имеющих статус кандидата на вступление в ЕС (Албания, Босния, Македония, Черногория, Сербия и Турция), будет перенесен. Причем все они получили возможность претендовать на членство в ЕС задолго до Украины и Молдавии.

В Бухаресте говорили, что единственное напряжение сейчас создает Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан считает, что Украине, а следовательно и Молдавии, рано говорить о присоединении к Евросоюзу из-за нерешенных проблем с коррупцией и правами человека. Там обещали его уговорить, а если надо — надавить.

Озвученная накануне саммита позиция Австрии и Словакии теперь подтверждает, что в ЕС нет политического единства по Украине и готовности к расширению.

Как сообщало EADaily, в Кишиневе говорят, что Молдавия выполнила на отлично рекомендации Еврокомиссии и готова к началу переговоров о присоединении к Евросоюзу. Однако в Кишиневе понимают, что их европейская перспектива зависит от Украины и никто не будет рассматривать кандидатуру РМ отдельно. В то же время молдавские власти уверены, что если не сейчас, то весной вопрос о начале переговоров об их вступлении будет вновь поднят перед ЕС.

  • Вчера, 19:37
  • DTV
  • Просмотров: 61
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна