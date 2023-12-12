Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против ускоренной процедуры вступления Молдавии и Украины в Европейский союз. Словакия также не поддержала начало переговоров о расширении ЕС.
Как уточнила пресс-служба австрийского парламента, у них «не согласны на переговоры по вступлению с Украиной в нынешних условиях» (заявку Молдавии рассматривают в одном пакете с Украиной. — EADaily). Со своей стороны Нехаммер допускает, что Украине и Молдавии должна быть предложена перспектива вступления в ЕС «в знак солидарности», но он против ускоренной процедуры, передаёт EADaily
Ранее Карл Нехаммер призывал к промежуточному этапу между сотрудничеством и полноправным членством в Европейском союзе для таких стран, как Украина и Молдавия. Еще год назад он говорил о необходимости создания «Европейской подготовительной зоны». Это позволило бы двум странам достичь стандартов ЕС, аналогичных Европейской экономической зоне или Европейскому соглашению о свободной торговле.
«На мой взгляд, скорейшее полное присоединение Украины нереально», — говорил Нехаммер в интервью австрийскому изданию Kronen Zeitung летом 2022 года.
В Словакии также высказались против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
«Украине необходимо пройти еще очень длинный путь. Время принятия в ЕС стран по политическим мотивам давно прошло. Украине нужно соответствовать всем тем критериям, которые применялись в случае Словакии», — заявил глава комиссии по внешним отношениям словацкого парламента Мариан Кэри.
14—15 декабря в Брюсселе состоится саммит государств Европейского союза, на котором будет принято решение о перспективах расширения содружества. Ранее румынские СМИ (Бухарест взял на себя ответственность за подготовку Молдавии к евроинтеграции) писали о том, что уже подготовлен проект решения этой встречи. В итоговой декларации будет рекомендовано начать переговоры о вступлении с Молдавией и Украиной, а Грузии — предоставить статус страны-кандидата.
В то же время вопрос рассмотрения других стран, также имеющих статус кандидата на вступление в ЕС (Албания, Босния, Македония, Черногория, Сербия и Турция), будет перенесен. Причем все они получили возможность претендовать на членство в ЕС задолго до Украины и Молдавии.
В Бухаресте говорили, что единственное напряжение сейчас создает Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан считает, что Украине, а следовательно и Молдавии, рано говорить о присоединении к Евросоюзу из-за нерешенных проблем с коррупцией и правами человека. Там обещали его уговорить, а если надо — надавить.
Озвученная накануне саммита позиция Австрии и Словакии теперь подтверждает, что в ЕС нет политического единства по Украине и готовности к расширению.
Как сообщало EADaily, в Кишиневе говорят, что Молдавия выполнила на отлично рекомендации Еврокомиссии и готова к началу переговоров о присоединении к Евросоюзу. Однако в Кишиневе понимают, что их европейская перспектива зависит от Украины и никто не будет рассматривать кандидатуру РМ отдельно. В то же время молдавские власти уверены, что если не сейчас, то весной вопрос о начале переговоров об их вступлении будет вновь поднят перед ЕС.