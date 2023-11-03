Апелляционная палата Кишинева аннулировала решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которым оппозиционная партия "Шанс" была отстранена от избирательной кампании по всеобщим местным выборам, об этом сообщают телеграм-каналы со ссылкой на вердикт инстанции.
Информацию подтвердил лидер "Шанса" Алексей Лунгу, передаёт sputniknews.ru
"Несколько минут назад было принято историческое решение для Республики Молдова! Апелляционный суд Кишинева отменил решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям №92 от 3.11.2023, которым партия "Шанс была исключена из выборов! Этим решением мы продемонстрировали, что органы государственной власти действовали незаконно и злоупотребляли, нарушали фундаментальные права человека и право на свободные выборы. Уже сейчас очевидно, что местные выборы, прошедшие без участия партии "Шанс", являются нерепрезентативными и нелегитимными", - заявил Лунгу.
Он отметил, что партия собирается изучить мотивировочную часть решения и тщательно проанализировать ее с юридической точки зрения, после чего будут "объявлены дальнейшие шаги".
Комиссия по чрезвычайным ситуациям должна опубликовать соответствующее решение на сайте правительства. Вердикт Апелпалаты можно обжаловать в Высшей судебной палате в течение 72 часов.
Распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) от 3 ноября 2023 года все кандидаты от политической партии "Шанс" были сняты с всеобщих местных выборов, назначенных на 5 ноября. Избирательные комиссии обязали проставить во всех бюллетенях напротив имен кандидатов от политформирования штамп Retras ("Выбыл").
Правительство Молдовы обжалует в Высшей судебной палаты решение Апелляционной палаты, которая аннулировала решение Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям о снятии партии «Шанс» с местных выборов. Об этом NM заявил пресс-секретарь правительства Даниел Водэ.
«Правительство придерживается своей позиции: мы обжалуем решение Апелляционной палаты в Высшей судебной палате. Мы будем отстаивать право государственных учреждений защищать национальную безопасность от преступных группировок», — сказал для NM советник премьера Даниел Водэ.
Парламент Молдовы примет поправки в Кодекс о выборах, которые позволят отстранять партии, нарушающие закон, от участия в выборах и после того, как в стране отменят чрезвычайное положение. Как заявил 11 декабря спикер парламента Игорь Гросу, новый закон поможет властям исключать из политического процесса «преступные группировки» без вмешательства комиссии по ЧС, пишет newsmaker.md
В эфире передачи «În prozfunzime» на канале Pro TV Гросу отметил, что 15 декабря состоится заседание Венецианской комиссии, в которой примут участие и депутаты молдавского парламента. Участники заседания планируют обсудить поправки в Кодекс о выборах, которые уже одобрили или планируют одобрить молдавские власти.
«Комиссия должна высказаться об изменениях в Кодексе о выборах, в том числе и об исключении из предвыборной гонки преступных группировок. Мы учтем мнение комиссии, обсудим их в парламенте и внесем поправки в кодекс», — добавил он.
Спикер также высказался по поводу 12 телеканалов, чьи лицензии на вещание приостановили на время ЧП. По словам Гросу, парламент ждет предложений правительства, которые не позволят этим телеканалам вернуться в эфир.