Глава государства Вадим Красносельский 12 декабря подписал указ о внесении изменения в Указ Президента ПМР от 13 июня 2001 года № 300 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Приднестровской Молдавской Республике».
Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Президента ПМР, День банковского работника в Приднестровье будет отмечаться 1 апреля. До этого профессиональный праздник банкиров приходился на 7 октября.
1 апреля 1991 года Правление Агропромбанка СССР утвердило создание Агропромышленного банка «Приднестровский».
С его образованием приднестровские предприятия перечисляли налоги и платежи не в Молдову, а в бюджет ПМССР.
Агропромбанк до конца 1992 года совмещал функции коммерческого банка и Центрального банка ПМР. Сотрудникам банка удалось с нуля наладить работу государственной финансовой системы.