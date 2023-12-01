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День банковского работника в Приднестровье будут отмечать 1 апреля

День банковского работника в Приднестровье будут отмечать 1 апреля
фото из открытых источников

Глава государства Вадим Красносельский 12 декабря подписал указ о внесении изменения в Указ Президента ПМР от 13 июня 2001 года № 300 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Приднестровской Молдавской Республике».

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Президента ПМР, День банковского работника в Приднестровье будет отмечаться 1 апреля. До этого профессиональный праздник банкиров приходился на 7 октября.

1 апреля 1991 года Правление Агропромбанка СССР утвердило создание Агропромышленного банка «Приднестровский».

С его образованием приднестровские предприятия перечисляли налоги и платежи не в Молдову, а в бюджет ПМССР.

Агропромбанк до конца 1992 года совмещал функции коммерческого банка и Центрального банка ПМР. Сотрудникам банка удалось с нуля наладить работу государственной финансовой системы.

  • Вчера, 19:58
  • DTV
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