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В Одесской области начались ремонты 9 пропускных пунктов на границе с Молдовой

В Одесской области начались ремонты 9 пропускных пунктов на границе с Молдовой
фото: Агентство восстановления Украины

В Одесской области на 9 пунктах пропуска начаты ремонтные работы. Это улучшит логистику со странами-союзницами, поскольку большинство импорта и экспорта транспортируется именно автодорогами.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, передаёт odessa-life

Как писала «Одесская жизнь», ремонт обойдется государственной казне почти в 210 млн грн.

Ремонт начался на следующих контрольно-пропускных пунктах:

«Рени — Джурджюлешт» — ремонт и восстановление работы общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории.

«Табаки — Мирное» — ремонт общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории.

«Старокозаче — Тудора» — ремонт и восстановление работы общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории, обновление системы наружного освещения.

«Виноградовка — Вулкенешт» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.

«Долинское — Чишмикиой» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.

Новые Трояны — Чадыр-Лунга» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.

«Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.

«Августовское 1 — Басарбяска» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.

«Лесное — Сеиц» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.

Как отметили в Службе восстановления, ремонт общественных туалетов и установку модульных санузлов планируют закончить до конца текущего года.

Полностью ремонт планируется завершить к сентябрю 2024 года.

Это позволит обеспечить качественные транспортные коридоры, сократить время доставок и ожидания на контрольно-пропускных пунктах, что очень важно для воюющей страны.
  • Вчера, 20:32
  • DTV
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