В Одесской области на 9 пунктах пропуска начаты ремонтные работы. Это улучшит логистику со странами-союзницами, поскольку большинство импорта и экспорта транспортируется именно автодорогами.
Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, передаёт odessa-life
Как писала «Одесская жизнь», ремонт обойдется государственной казне почти в 210 млн грн.
Ремонт начался на следующих контрольно-пропускных пунктах:
«Рени — Джурджюлешт» — ремонт и восстановление работы общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории.
«Табаки — Мирное» — ремонт общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории.
«Старокозаче — Тудора» — ремонт и восстановление работы общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории, обновление системы наружного освещения.
«Виноградовка — Вулкенешт» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.
«Долинское — Чишмикиой» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.
Новые Трояны — Чадыр-Лунга» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.
«Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.
«Августовское 1 — Басарбяска» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.
«Лесное — Сеиц» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.
Как отметили в Службе восстановления, ремонт общественных туалетов и установку модульных санузлов планируют закончить до конца текущего года.
Полностью ремонт планируется завершить к сентябрю 2024 года.
Это позволит обеспечить качественные транспортные коридоры, сократить время доставок и ожидания на контрольно-пропускных пунктах, что очень важно для воюющей страны.