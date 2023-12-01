Dnestr.TV

 
0

В Бендерах сгорели 20 тонн макулатуры

В Бендерах сгорели 20 тонн макулатуры
фото: mvdpmr

В Бендерах сгорели 20 тонн макулатуры, сообщила пресс-служба МВД ПМР. Она хранилась на складе, расположенном на Индустриальной улице. Инспектор Госпожнадзора установил: причиной пожара стал поджог – одно из окон со стороны улицы было разбито.

Сообщение о возгорании на складе в СВПЧ-2 поступило 12 декабря ночью.

Тлели изнутри 20 тонн макулатуры на складе площадью 300 квадратных метров. Помещение было сильно задымлено. Возгорание тушили три пожарных расчёта.

Помощь оказали сотрудники предприятия. Трактором они поднимали тяжелые тюки с бумагой, а огнеборцы проливали их водой. Дым был настолько плотным, что трактористу пришлось надеть маску и подключиться к аппарату со сжатым воздухом.

Сбить пламя удалось спустя два часа. Для полной ликвидации возгорания потребовалось почти 9 часов.

  • Вчера, 20:40
  • DTV
  • Просмотров: 62
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна