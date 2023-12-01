В Бендерах сгорели 20 тонн макулатуры, сообщила пресс-служба МВД ПМР. Она хранилась на складе, расположенном на Индустриальной улице. Инспектор Госпожнадзора установил: причиной пожара стал поджог – одно из окон со стороны улицы было разбито.
Сообщение о возгорании на складе в СВПЧ-2 поступило 12 декабря ночью.
Тлели изнутри 20 тонн макулатуры на складе площадью 300 квадратных метров. Помещение было сильно задымлено. Возгорание тушили три пожарных расчёта.
Помощь оказали сотрудники предприятия. Трактором они поднимали тяжелые тюки с бумагой, а огнеборцы проливали их водой. Дым был настолько плотным, что трактористу пришлось надеть маску и подключиться к аппарату со сжатым воздухом.
Сбить пламя удалось спустя два часа. Для полной ликвидации возгорания потребовалось почти 9 часов.