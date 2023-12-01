В рабочем кабинете Президента ПМР прошла рабочая встреча с Министром иностранных дел.
Вадим Красносельский и Виталий Игнатьев обсудили различные аспекты деятельности внешнеполитического ведомства. Особое внимание уделили текущему положению дел в переговорном процессе, передаёт пресс-служба Главы государства.
Министр констатировал отсутствие подвижек и охарактеризовал молдо-приднестровский диалог как вялотекущий. По его словам, в нынешнем году состоялось всего две встречи политпредставителей и восемь заседаний экспертных (рабочих) групп (для сравнения: в 2022 году провели девять встреч политических представителей сторон конфликта и 17 заседаний экспертных групп).
4 декабря обсуждали автотранспортную проблематику. До конца текущего месяца запланировано заседание экспертной группы по вопросам экономики и взаимосвязанных с этим направлением аспектов экологического сектора. Встреча неоднократно переносилась по инициативе молдавской стороны.
Такая деструктивная практика стала привычной, отметил Виталий Игнатьев. Он также подчеркнул малую эффективность переговоров, отметив, что большинство вопросов даже после обсуждения сохраняют статус открытых.
Глава внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на том, что оказываемое Молдовой давление на экономических агентов Приднестровья и надуманные основания для препятствования их деятельности приводят к простоям предприятий и рискам потери трудовых коллективов.
Говоря о банковской блокаде и негативных тенденциях в таможенной сфере, докладчик упомянул обновленную программу работы молдавского правительства.
«Там есть тревожные сигналы, один из которых говорит о том, что Кишинев, возможно, будет пытаться разрушить механизм внешнеэкономической деятельности Приднестровья. Кроме того, в постановлении молдавского правительства сказано, что Молдова попытается ограничить передвижение автотранспорта на приднестровских номерах. На заседании экспертной (рабочей) группы мы в очередной раз подтвердили готовность Приднестровья к полноценной работе механизма ПРТС. Для этого никаких препятствий на данный момент мы не усматриваем, кроме тех, которые были созданы молдавской стороной в рамках их законодательства. Сегодня действует закон РМ в этой сфере, который не исполняется самой же молдавской стороной. Не приняты решения по линии таможенной службы Молдовы, которые бы дали возможность просто подать заявление на регистрацию транспортных средств. Молдавская сторона заявила, что будет изучать этот вопрос, но, к сожалению, он остается открытым», – проинформировал Президента Виталий Игнатьев.
В качестве примера искусственно создаваемых молдавской стороной проблем в гуманитарной сфере министр напомнил о ситуации с препятствованием поставке нового рентген-аппарата итальянского производства для приднестровского тубдиспансера.
Не обошли вниманием сохраняющий правовую силу молдавский закон о сепаратизме. Молдова игнорирует позицию Приднестровья и остаётся глуха к мнению международного сообщества. Подготовлена независимая международная экспертиза, которая убедительно обосновывает вывод о том, что данные нормативные положения создают пространство для злоупотреблений и негативно отражаются на диалоге с Приднестровьем.
Собеседники говорили и о пассивности большинства посредников переговорного процесса. При этом отмечено, что взаимодействие с участниками формата «Постоянного совещания…» сохраняется. Активнее других на контакт выходят представители ОБСЕ.
Обсудили на совещании и перспективы следующего года. Председательствовать в ОБСЕ будет Мальта. Уже сейчас МИД ПМР ведет работу по налаживанию диалога.
Речь зашла также о запланированной на середину декабря международной встрече экспертов по проблематике молдо-приднестровского урегулирования в Стамбуле.
По словам Виталия Игнатьева, на нее приглашены официальные представители различных государств, в том числе являющихся участниками «Постоянного совещания…». Этот пример подтверждает несостоятельность доводов, на которые ссылаются, откладывая проведение переговоров в формате «5+2».
Президент, нацеливая внешнеполитическое ведомство на дальнейшую работу, подчеркнул, что продолжение переговорного процесса является приоритетом. Основополагающая цель – сохранение мира. Глава государства обозначил ориентиры и задачи, дал ряд рекомендаций и текущих поручений.
«Без переговорного процесса невозможно поддерживать мир, а мы – приверженцы мира. Надеюсь, все участники формата это понимают, понимают недопустимость эскалации напряженности в Приднестровье, в регионе. Рассчитываю, что Действующий председатель ОБСЕ 2024 года посетит Приднестровье. Надо проводить подготовительную работу. Вся та повестка, которую Вы изложили, будет предметом для детального разговора», – отметил Вадим Красносельский.