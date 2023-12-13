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Tesla отзывает два миллиона автомобилей: произошло почти 1000 аварий с использованием автопилота

Tesla отзывает два миллиона автомобилей: произошло почти 1000 аварий с использованием автопилота
фото: David Zalubowski

Компания Tesla отзывает почти все 2 миллиона своих автомобилей, которые используются на дорогах США. Отзывную программу запустили после того, как в Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) изучили почти 956 аварий, в которых была задействована функция автопилота, сообщает ixbt.com.

По данным NHTSA, 2 031 220 автомобилей оборудованы системой Autosteer (автоматическое рулевое управление), это модели выпуска 2017-2023 годов, 2012-2023 годов, 2016-2023 и 2020-2023 годов выпуска.

В релизе отмечается, что когда включена система Autosteer, водитель "не несет ответственности за управление автомобилем и не готов вмешаться в случае необходимости, или не может распознать, когда система Autosteer отменена или не включена", что ведет к риску аварии. Следовательно, в некоторых случаях функций автомата может не хватить для безаварийной езды, передаёт rg.ru

Другими словами, как сообщается на сайте производителя, при включении автопилота, водитель обязан все время держаться за руль и следить за дорогой.

При этом автопилот не обладает достаточной защитой от "дураков", то есть, от ошибок в использования. Он недостаточно контролирует готовность водителя перехватить управление при возникновении внештатной ситуации, что ведет к столкновению.

Сообщается также, что сейчас в работе более 50 дел, которые расследуют аварии с участием автомобилей Tesla, связанные с автопилотом.

Компания собирается обновить программное обеспечение, чтобы исключить злоупотребления в использовании автопилота: Tesla заявляет, что хотя её система именно так и называется, на самом деле она должна лишь помогать водителю, а не заменять его. Но многие владельцы электромобилей это игнорируют, передает euronews.com
  • Сегодня, 20:51
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