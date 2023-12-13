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В Молдове внедрят двуязычное образование на испанском языке

В Молдове внедрят двуязычное образование на испанском языке
фото из открытых источников

Министерство образования Республики Молдова и профильное министерство Испании заключат соглашение о сотрудничестве в области двуязычных отделений. Кабинет министров сегодня одобрил начало переговоров по этому вопросу, передает МОЛДПРЕС.

Таким образом, будет обеспечена необходимая правовая база для организации двуязычного образования на испанском языке в некоторых средних учебных заведениях страны. Через соглашение, которое будет заключено, испанская сторона окажет поддержку Молдове в подготовке преподавателей испанского языка, установлении способа преподавания языка, предоставит доступ к цифровым ресурсам и соответствующим учебным материалам, а также изучит возможность предоставления некоторых испанских дипломов об окончании учебы.

Министр Дан Перчун заявил на заседании правительства, что это соглашение будет способствовать молдавско-испанскому сотрудничеству в сфере образования и предоставит еще больше возможностей для внедрения европейских стандартов в школах.

«Благодаря созданию и функционированию двуязычных румынско-испанских классов в школах Молдовы соглашение открывает новый этап в развитии двустороннего сотрудничества, призванное предоставить учащимся специальные возможности обучения и приблизить образование в Молдове к европейским стандартам», – сказал министр.

В настоящее время Республика Молдова внедряет обучение в двуязычных классах на французском языке в восьми учебных заведениях страны при поддержке партнеров из Франции.
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