Министерство образования Республики Молдова и профильное министерство Испании заключат соглашение о сотрудничестве в области двуязычных отделений. Кабинет министров сегодня одобрил начало переговоров по этому вопросу, передает МОЛДПРЕС.
Таким образом, будет обеспечена необходимая правовая база для организации двуязычного образования на испанском языке в некоторых средних учебных заведениях страны. Через соглашение, которое будет заключено, испанская сторона окажет поддержку Молдове в подготовке преподавателей испанского языка, установлении способа преподавания языка, предоставит доступ к цифровым ресурсам и соответствующим учебным материалам, а также изучит возможность предоставления некоторых испанских дипломов об окончании учебы.
Министр Дан Перчун заявил на заседании правительства, что это соглашение будет способствовать молдавско-испанскому сотрудничеству в сфере образования и предоставит еще больше возможностей для внедрения европейских стандартов в школах.
«Благодаря созданию и функционированию двуязычных румынско-испанских классов в школах Молдовы соглашение открывает новый этап в развитии двустороннего сотрудничества, призванное предоставить учащимся специальные возможности обучения и приблизить образование в Молдове к европейским стандартам», – сказал министр.
В настоящее время Республика Молдова внедряет обучение в двуязычных классах на французском языке в восьми учебных заведениях страны при поддержке партнеров из Франции.